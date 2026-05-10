Intercettato un drone che trasportava cellulari in carcere | arrestato il pilota

Nella giornata di ieri, la polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale ha intercettato un drone che trasportava diversi cellulari. Il velivolo è stato fermato prima di raggiungere il suo obiettivo e il pilota, un uomo di 28 anni proveniente dal Salernitano, è stato immediatamente arrestato. L’uomo, già sotto processo per direttissima, è stato fermato sul posto. La scoperta ha portato all’arresto e al sequestro del drone.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un drone, questa volta carico di diversi cellulari, è stato intercettato dalla polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale che è riuscita anche ad arrestare chi lo pilotava, un 28enne del Salernitano, già processato per direttissima. “I poliziotti del carcere di Poggioreale si stanno dimostrando eccellenza encomiabile”, commentano il presidente dell’Uspp, Giuseppe Moretti, e il segretario regionale Ciro Auricchio. “Negli istituti di pena – sottolineano i sindacalisti – si combatte una guerra tecnologica quotidiana e quella contro i droni sta diventando una delle sfide tecnologiche e per la sicurezza...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Intercettato un drone che trasportava cellulari in carcere: arrestato il pilota ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intercettato un altro drone: trasportava telefonini e droga per i detenuti Notizie correlate Drone intercettato mentre porta 17 cellulari in carcere a PoggiorealeDuecento grammi di droga e 17 cellulari, 14 nei padiglioni detentivi e 3 nella zona dei passeggi, questi ultimi verosimilmente recapitati via drone,... Carcere di Poggioreale, drone con droga e cellulari intercettato: arrestati due pilotiIntercettato e neutralizzato nel carcere di Poggioreale dal servizio antidroni della Polizia Penitenziaria di Napoli.