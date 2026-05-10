Trova un uomo in casa della ex e lo accoltella al collo | arrestato a Primavalle
Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Primavalle dopo aver fatto irruzione nell’abitazione dell'ex e aver ferito con un coltello un uomo di 31 anni che si trovava con lei. La vittima ha riportato ferite al collo e alla schiena. L'aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine sul posto.
Un 41enne è entrato in casa della ex a Primavalle e ha aggredito il 31enne che era con lei. La vittima ferita al collo e alla schiena, arrestato l’aggressore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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