Uomo accoltella la moglie a Pasquetta e si barrica in casa a Primavalle | interviene mediatore e lo fa uscire

Durante la giornata di Pasquetta, un uomo ha aggredito con un coltello la moglie e si è poi rifugiato all’interno della propria abitazione a Primavalle. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno chiamato un mediatore per convincerlo a uscire. Dopo alcune ore, l’uomo ha lasciato l’appartamento e si è arreso alle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un uomo ha accoltellato la moglie e si è barricato in casa a Primavalle, nel quadrante nord ovest della Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Rignano, uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere lo stabile Sant’Antimo, picchia la moglie e si barrica in casa: 54enne arrestatoPaura nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, a Sant’Antimo, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver... Temi più discussi: Accoltella la moglie in strada a Catania: catturato il marito in fuga; Catania, accoltella la moglie in strada. La donna voleva separarsi. Catturato il marito; Donna di 51 anni accoltellata in strada dall'ex marito: l'uomo era stato scarcerato l'8 marzo; Tentato femminicidio a Picanello, accoltella la moglie in strada e scappa: si cerca ancora l'aggressore. Catania, accoltella l’ex moglie in strada: l’uomo, fermato dopo una breve fuga, ha confessatoI carabinieri di Catania hanno bloccato il marito della donna aggredita nella tarda serata di ieri a coltellate nel rione Picanello. dire.it Accoltella la moglie a Catania, abbandona la scooter e fugge a piedi: arrestato. La donna è grave in terapia intensivaAccoltella la moglie a Catania, abbandona la scooter e fugge a piedi: arrestato. La donna è grave in terapia intensiva ... blitzquotidiano.it A Brindisi uomo accoltellato nei pressi della stazione facebook Roma: picchia, accoltella e tenta di investire la compagna, arrestato. L'uomo ha anche rapinata la donna, portandosi via i gioielli che le aveva regalato #ANSA x.com