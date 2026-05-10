Trova un uomo a casa della ex e lo accoltella arrestato 41enne a Roma

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito un altro uomo con un coltello in un appartamento di via dei Monti di Primavalle, alla periferia nord-ovest della città. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto da una segnalazione di lite violenta, che ha portato i soccorritori del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri sul posto. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’aggressore e il trasporto delle persone coinvolte in ospedale.

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Tentato omicidio ieri mattina, in via dei Monti di Primavalle, alla periferia nord-ovest di Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, diverse pattuglie dei carabinieri a seguito di una segnalazione di violenta lite all’interno di un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, u n cittadino ecuadoriano di 41 anni, ancora in possesso delle chiavi, sarebbe entrato in casa della sua ex compagna sorprendendola con un amico, un 31enne di origini marocchine. In preda a un raptus di gelosia, l’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina scagliandosi contro quest’ultimo e colpendolo due volte al collo e poi alla schiena mentre cercava di fuggire.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trova un uomo a casa della ex e lo accoltella, arrestato 41enne a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trova un uomo in casa della ex e lo accoltella al collo: arrestato a PrimavalleUn 41enne è entrato in casa della ex a Primavalle e ha aggredito il 31enne che era con lei. Furia cieca, picchia e accoltella l'ex convivente 53enne: arrestato un 41enneAscoli, 9 marzo 2026 – La Squadra Mobile di Ascoli Piceno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41...