Furia cieca picchia e accoltella l' ex convivente 53enne | arrestato un 41enne

Un uomo di 41 anni, residente nel frusinate, è stato arrestato ad Ascoli Piceno dalla Squadra Mobile con un’ordinanza di custodia in carcere. L’accusa riguarda un’aggressione violenta nei confronti della ex convivente, durante la quale ha picchiato e accoltellato la donna di 53 anni. L’episodio si è verificato il 9 marzo 2026 e al momento sono in corso ulteriori accertamenti.

Ascoli, 9 marzo 2026 – La Squadra Mobile di Ascoli Piceno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, residente nel frusinate, accusato di tentato omicidio aggravato ai danni della sua ex convivente. Cosa è successo: botte e coltellate. I fatti risalgono alla mattina del 24 febbraio, quando una donna di 53 anni è giunta al pronto soccorso dell'ospedale "Mazzoni" in condizioni critiche. La vittima era stata brutalmente picchiata e accoltellata all'addome mentre si trovava presso la casa di accoglienza che la ospitava proprio per proteggerla dalle precedenti violenze dell'uomo. L'aggressore,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

