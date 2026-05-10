Trotta Bus | crisi senza fine dubbi e perplessità | la denuncia della Uil Trasporti

La Trotta Bus si trova al centro di una nuova fase di difficoltà, con la Uil Trasporti che ha presentato un esposto all’ispettorato del lavoro. La denuncia contiene diverse accuse rivolte all’azienda, che si trovano ora sotto l’attenzione delle autorità competenti. La situazione sembra proseguire senza segnali di miglioramento, alimentando dubbi e perplessità tra i lavoratori e le parti coinvolte.

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