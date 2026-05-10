Trotta Bus | crisi senza fine dubbi e perplessità | la denuncia della Uil Trasporti
La Trotta Bus si trova al centro di una nuova fase di difficoltà, con la Uil Trasporti che ha presentato un esposto all’ispettorato del lavoro. La denuncia contiene diverse accuse rivolte all’azienda, che si trovano ora sotto l’attenzione delle autorità competenti. La situazione sembra proseguire senza segnali di miglioramento, alimentando dubbi e perplessità tra i lavoratori e le parti coinvolte.
Tempo di lettura: 2 minuti Un esposto all’ispettorato del lavoro per avere una sponda istituzionale e ufficiale alle accuse mosse alla Trotta Bus. Il sindacato Uil Trasporti è pronto a passare al contrattacco con una denuncia formale sulle condizioni di asserita e presunta mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro, ovvero all’interno dell’azienda trasporti di via Santa Colomba. Il sindacato, in altre parole, vuole un sopralluogo per salvaguardare gli 87 dipendenti di Trotta Bus ed in particolare gli addetti all’officina di manutenzione mezzi. È ormai alta la tensione tra i dipendenti con diverse qualifiche, ma stavolta l’attenzione si focalizza sul reparto che deve provvedere alla periodica manutenzione del parco mezzi.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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