Trasporti PSI Benevento e ‘Città Aperta’ | Solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus raggiunti Grave ed inammissibile la reazione dell’azienda

Il Partito Socialista di Benevento e l’associazione ‘Città Aperta’ hanno espresso solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus coinvolti in un episodio di reazione da parte dell’azienda. La posizione condivisa riguarda la gravità di quanto accaduto, definendo inaccettabile la risposta dell’impresa nei confronti dei dipendenti. La vicenda riguarda un episodio di tensione tra i lavoratori e la società di trasporto locale, che ha suscitato reazioni pubbliche da parte delle forze politiche e associative della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Partito Socialista della città di Benevento, con i Consiglieri Comunali Miceli e Perifano, manifesta la propria indignazione per l’inammissibile comportamento della Trotta Bus nei confronti di quei lavoratori che, nella giornata di ieri, hanno denunciato la mancata manutenzione di numerosi mezzi adibiti al trasporto pubblico: autobus corrosi dalla ruggine, mancanza di pezzi di ricambio, malfunzionamento delle porte per la salita passeggeri, inconvenienti meccanici di vario genere. La risposta dell’Azienda è stata quella di colpevolizzare i lavoratori e sanzionarli disciplinarmente, anziché prendere doverosamente atto delle criticità del servizio e porvi rimedio al fine di garantire in sicurezza la mobilità dei beneventani.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporti, PSI Benevento e ‘Città Aperta’: “Solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus raggiunti. Grave ed inammissibile la reazione dell’azienda” Notizie correlate Benevento, Comune diffida Trotta Bus: “Reintegrare 19 lavoratori e sbloccare il passaggio ad AIR Campania”Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento ha inviato una nuova diffida alla Trotta Bus Services, sollecitando l’immediato reintegro dei 19... TPL Benevento, Miceli e Perifano (PSI): “Città a piedi e lavoratori nel caos”Tempo di lettura: 2 minuti “Quello a cui abbiamo assistito stamattina è il triste epilogo di una gestione del Trasporto Pubblico Locale, ormai da...