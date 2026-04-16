Uil Trasporti Benevento autobus urbani | dura presa di posizione contro la gestione Trotta

La Uil Trasporti di Benevento ha espresso una presa di posizione decisa riguardo alla gestione degli autobus urbani da parte dell’azienda Trotta. In una comunicazione ufficiale, si segnala che sono state inviate diverse note formali all’azienda senza ricevere risposte soddisfacenti. La questione riguarda aspetti legati alla manutenzione e al servizio fornito ai cittadini, che hanno portato a questa dura reazione da parte dei rappresentanti sindacali.

“Nonostante le numerose note inviate sia all’azienda Trotta, società che gestisce il trasporto pubblico nella città di Benevento e al comune stesso, nessun provvedimento esaustivo è stato preso per fare in modo che gli autobus delle varie linee che operano nella città siano in condizioni ottimali. Gli operatori fino ad oggi con grande senso di responsabilità e per non creare disservizi, hanno guidato automezzi non più idonei alla circolazione (come da foto allegate), che evidenziano senza ombra di dubbio per fino pianali corrosi dalla ruggine e bucati, oltre ad una scarsa pulizia. L’officina è al collasso più completo, gli addetti alla...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uil Trasporti Benevento, autobus urbani: dura presa di posizione contro la gestione Trotta Notizie correlate Lazio, dura presa di posizione della tifoseria: attesa protesta nella sfida contro il GenoaTorino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un... Caro trasporti: dopo gli autobus urbani, anche la navetta verso l’aeroporto ora costa di piùDopo gli autobus ‘normali’, anche il servizio navetta da e verso l’aeroporto di Bologna aumenta le proprie tariffe. Altri aggiornamenti UIL Trasporti, a Rovereto crisi per la Linea 2: Il comune è nel silenzio più assordanteA una settimana dalla denuncia del sindacato sulla mancata risposta alle richieste di incontro, UIL Trasporti segnala l’assenza di sviluppi nonostante l’apertura dell’assessore. Senza segnali concreti ... giornaletrentino.it Aggressioni su autobus e treni, 563 episodi in un anno. Uil Trasporti: «È emergenza»FRIULI VENEZIA GIULIA - L’aggressione a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia «è diventata un’emergenza prioritaria», ... ilgazzettino.it