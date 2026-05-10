Troppi costi addio alla pensione completa

Negli ultimi anni a Cattolica molte strutture alberghiere hanno deciso di eliminare il servizio di pensione completa, optando invece per soluzioni di pernottamento e prima colazione. Attualmente sono circa trenta gli hotel in città che offrono questa formula, con la cucina chiusa a pranzo e cena e accordi con ristoranti esterni per i pasti. La tendenza sembra riflettere un cambiamento nel modo di soggiornare e di mangiare dei turisti che frequentano la zona.

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La pensione completa per Cattolica è sempre più un lontano ricordo, i tempi cambiano. Sono oramai quasi una trentina, infatti, le strutture alberghiere che in città offrono solamente pernottamento e prima colazione, insomma con cucina chiusa a pranzo e a cena e convenzioni con ristoranti locali. "E’ un cambiamento legato a tanti fattori conferma Giovanni Gaudenzi, vicepresidente Associazione Albergatori di Cattolica la crisi energetica ed i costi alle stelle hanno portato alcuni operatori a ragionare per il taglio di alcuni servizi e costi, come il risparmio del personale. Ma anche il turismo sta cambiando, sempre meno turisti chiedono la pensione completa con il pranzo in hotel ed oramai a molti piace il pranzo in spiaggia, fuori o comunque prediligono altre scelte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Troppi costi, addio alla pensione completa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Leggi anche: Simbolo dell'accoglienza sammaurese: addio alla storica anima della Pensione Sophia Leggi anche: Addio alla posta prioritaria, Adiconsum: «Costi in aumento per i consumatori»