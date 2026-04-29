Addio alla posta prioritaria Adiconsum | Costi in aumento per i consumatori

Dal 1° maggio, la posta prioritaria viene eliminata, portando un aumento dei costi per i consumatori. Adiconsum ha denunciato che questa novità penalizza anche il settore del commercio online, che si trova a dover affrontare modifiche nelle spese di spedizione. La decisione riguarda tutte le spedizioni considerate prioritarie, con conseguenze dirette sui prezzi praticati ai clienti. La misura interessa sia le aziende che i singoli utenti che utilizzano servizi di posta rapida.

LA DENUNCIA. «La novità penalizza anche il comparto del commercio online»: i cambiamenti dal 1° maggio. Poste Italiane, grazie ad alcune modifiche introdotte dalla legge di bilancio, dal 1° maggio non sarà più «obbligata» a fornire la maggior parte dei servizi di posta prioritaria, soprattutto ai prezzi calmierati dovuti dal «servizio essenziale». Lo denuncia Adiconsum, che evidenzia come la novità comporterà un aumento dei costi e tempi di consegna più lunghi, oltre a effetti negativi per il comparto del commercio online. «La novità interesserà non solo chi spedisce, ma anche chi riceve, coinvolgendo l’intero comparto del commercio online. Per le spedizioni economiche e leggere, infatti, i venditori ricorrevano finora alla Posta1, che garantiva tempi celeri, costi bassi e il tracciamento delle spedizioni.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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