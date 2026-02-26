Simbolo dell' accoglienza sammaurese | addio alla storica anima della Pensione Sophia

A San Mauro Pascoli si ricorda con affetto chi ha dedicato anni alla gestione della Pensione Sophia. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molti nel paese, lasciando un segno importante nel tessuto locale. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per chi ha condiviso momenti di accoglienza eospitalità con lui.

Ha gestito fino alla fine degli anni ‘90, ha gestito la "Pensione Sophia". San Mauro Pascoli piange la scomparsa dell’ex albergatore Roberto Budelacci. 82 anni, da una settimana, era ricoverato nell'ospedale di Savignano sul Rubicone. Più di 50 anni fa, Roberto, con i suoi genitori Vasco e Sofia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un simbolo del Conero. Addio alla storica fondatrice della piadineria "Da Rina"Un luogo semplice ed accogliente, posto all’ombra del Monte Conero, in cui fermarsi, dimenticare l’orologio, respirare aria pulita e mangiare una...

Leggi anche: Poggio in lutto, addio a Rina Paoletti: era l'anima della storica piadineria “Da Rina”

Incendiata la «San Nikolaus», l'imbarcazione simbolo dell'accoglienza dedicata alle vittime di Cutro.CROTONE Il danno è minimo, ma è il gesto vandalico che preoccupa. Lunedì mattina ignoti hanno dato fuoco all'imbarcazione «San Nikolaus», collocata all'interno del parco Pitagora a Crotone. corriere.it

Addio a Mamma Africa, la donna simbolo dell’accoglienza a VentimigliaGenova – Si è spenta ieri, dopo una lunga malattia la 61enne Delia Bonuomo, detta Mamma Africa: ex titolare di un bar di via Hanbury a Ventimiglia, era diventata un simbolo dell'accoglienza ai ... ilsecoloxix.it