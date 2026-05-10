Troppa Inter Lazio ko | gara senza storia

La partita tra Inter e Lazio si è conclusa con una netta vittoria dei nerazzurri, lasciando i biancocelesti senza possibilità di recupero. La gara si è giocata senza grandi emozioni, con un risultato che ha reso difficile ogni possibilità di rimonta per la squadra romana. La sfida rappresenta l'ultima prova prima della finale di Coppa Italia, prevista per mercoledì.

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Peggio di così non poteva andare la prova generale, resta solo la speranza che mercoledì la finale di Coppa Italia possa avere un epilogo diverso. Troppa Inter, poca Lazio, in più il rosso di Romagnoli decretato dal Var che fa perdere il derby al ministro della difesa biancoceleste, non proprio un'altra buona notizia. Tris nerazzurro, segnano Lautaro, Sucic e Mkhitaryan: gara senza storia. Dall'altra parte solo amarezza e la sensazione che troppi giocatori siano arrivati coi cerotti all'appuntamento più importante della stagione. Sarri rilancia Gila e Rovella dall'inizio, in attacco il tridente è formato da Cancellieri, Noslin e Pedro, unico dei tre diffidati in campo (Tavares e Taylor restano in panchina e con l'arbitro Abisso meglio così).🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Troppa Inter, Lazio ko: gara senza storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Focus on the Final #InterComo #AtalantaLazio #CoppaItalia Notizie correlate Gara senza storia. Troppa Angelana a Pierantonio. Al Recchi si impone per 5-0PIERANTONIO 0 ANGELANA 5 PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini, Pettinelli, Allegrucci, Petrara (23’st Cenci), Laassiri (30’st Ismaili); Priorelli (1’st... Troppa Inter all'Olimpico, Lazio sconfitta 3-0Le due squadre si ritroveranno mercoledì per la finale di Coppa Italia ROMA - L'Inter batte la Lazio all'Olimpico, ritrova il gol di capitan Lautaro... Argomenti più discussi: Lazio - Inter (0-3) Serie A 2025; Lazio, la delusione di Sarri dopo il ko con l'Inter: Approccio troppo molle alla partita, oggi è stato umiliante sentire solo i loro tifosi nel nostro stadio; LA CRONACA | Serie A, Lazio-Inter 0-3: poco da dire e un grande rimpianto; Preview Lazio-Inter - Chivu cambia ma non troppo. Out in due.