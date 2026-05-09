Troppa Inter all' Olimpico Lazio sconfitta 3-0

All'Olimpico, l'Inter ha vinto 3-0 contro la Lazio, con il ritorno in campo di Lautaro Martinez che ha segnato un gol. Le due squadre si affronteranno di nuovo mercoledì in finale di Coppa Italia. La partita ha visto una netta supremazia dei nerazzurri, che hanno controllato il gioco per tutta la durata dell’incontro.

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Le due squadre si ritroveranno mercoledì per la finale di Coppa Italia ROMA - L'Inter batte la Lazio all'Olimpico, ritrova il gol di capitan Lautaro e lancia un forte segnale ai biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia. Successo nerazzurro per 3-0 nell'"antipasto" della partita che si giocherà ancora ancora in questo stadio mercoledì sera. Proprio in vista della finale, sia Chivu che Sarri propongono un leggero turnover: i nerazzurri si schierano con Diouf e Carlos Augusto esterni di centrocampo e Mkhitaryan mezzala; torna titolare Lautaro, che va a comporre la coppia con Thuram. Sarri, invece, schiera...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Lazio-Inter, di campionato, senza laziali e interisti all'Olimpico: l'annuncio Lazio-Inter: designato Abisso per il big match dell’OlimpicoL’Inter neo Campione d’Italia torna in campo sabato 9 maggio all’Olimpico di Roma per sfidare la Lazio in quello che si preannuncia un antipasto... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pronostico Lazio-Inter, prove di finale all'Olimpico tra Sarri e Chivu; Preview Lazio-Inter - Chivu cambia ma non troppo. Out in due; Lazio-Inter, prove di Coppa: Sarri tra turnover e finale; Serie A, domani si concluderà la 35a giornata: due gare in programma. Primo tempo incredibile Senza tanti titolari. La partita di mercoledì sarà un’altra storia. Ma questa Inter qui è troppo bella per essere vera Diouf e Sucic incredibili. Barella ai suoi livelli. Lautaro spietato x.com Interessante reddit