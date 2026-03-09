Gara senza storia Troppa Angelana a Pierantonio Al Recchi si impone per 5-0

Nella partita giocata al Recchi, l'Angelana ha dominato contro il Pierantonio, vincendo per 5-0. La squadra ospite ha mostrato un netto predominio, con i gol che sono stati segnati durante tutto l’incontro. La formazione di casa ha tentato di reagire, ma senza riuscire a contrastare efficacemente l’avversario. La gara si è conclusa senza sorprese, con l’Angelana che ha portato a casa una vittoria schiacciante.

PIERANTONIO 0 ANGELANA 5 PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini, Pettinelli, Allegrucci, Petrara (23'st Cenci), Laassiri (30'st Ismaili); Priorelli (1'st Francioni), Gaggioli, Romani (23'st Rondoni); Simeone, Retini (36'st Monacchia), M. Salis. A disp.: Sirci, Procopio, Carrello, Buzzi. All.: Giacomo Bruni ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi (16'st Cesaretti), Vieira, Melillo, Tarpanelli; Proietti, Bernabucci (24'st Allende), Bartolini (9'st De Santis); Y. Salis (41'st Roscini), Colombi (36'st Aronni), Malltezi. A disp.: Donati, Sedran, Riommi, Tofi. All.: Valeriano Recchi. ARBITRO: Rossomando di Salerno (Giovanardi e Nika). MARCATORI: 2' pt Vieira, 10' pt Tarpanelli, 22' pt Bartolini, 35' pt Y.