Nell’ultima giornata del campionato si sono sollevate diverse questioni riguardanti i tesseramenti del San Marino e la mancata penalizzazione del Chieti. La Recanatese, invece, si trova in una posizione di classifica più alta, mentre il Castelfidardo si trova in difficoltà, con i playout ancora in sospeso a causa di ricorsi. La squadra marchigiana ha concluso la stagione senza riuscire a mantenere il passo nel rush finale.

Un finale di stagione da mani nei capelli per il Castelfidardo che è mancato nello sprint conclusivo. Troppo pochi i due punti nelle ultime sei partite, in sfide dove i fidardensi erano obbligati alla vittoria per poter accedere ai playout. Invece i due pareggi contro Maceratese (beffardo visto che i biancoverdi erano in doppio vantaggio) e poi quello di Giulianova (un buon punto che aveva ridato speranze alla truppa di Cuccù ) non sono serviti a niente a Gallo e compagni. Retrocessi in Eccellenza a una giornata dal termine. "Dispiace perché siamo cresciuti tantissimo da inizio stagione - ha rimarcato mister Stefano Cuccù dopo l’ultima giornata giocata due giorni fa -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’ultima in classifica fino alla Recanatese vengono chiesti chiarimenti sui tesserati del San Marino e sulla mancata penalizzazione al Chieti. Il Castelfidardo mastica amaro, i playout appesi ai ricorsi

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