Serie D San Marino prova a rialzarsi Il Tropical non può sbagliare
Il San Marino torna in campo al 'Calbi' per affrontare la Vigor Senigallia in Serie D. Dopo le recenti squalifiche che hanno coinvolto i biancazzurri, la squadra si prepara a una partita importante per la classifica. Il Tropical, invece, non può permettersi di perdere punti in questa fase. La sfida si gioca in un momento delicato per entrambe le formazioni.
Dopo l’ennesima bufera settimanale con le pesanti squalifiche piombate sui biancazzurri, il San Marino oggi torna al ’Calbi’ per affrontare la Vigor Senigallia in un altro match decisamente pesante per la classifica. Venti i punti che dividono i titani dai marchigiani, ma a sette giornate dal termine del campionato i biancazzurri non possono permettersi di badare troppo al nome dell’avversario di turno. Con i 21 punti punti messi insieme sin qui il San Marino occupa il terz’ultimo posto della classifica, appaiato alla Recanatese e a un passo dal Chieti che lo precede in classifica. Non può permettersi passi falsi nemmeno il Tropical Coriano che oggi se la vedrà con il Rovato Vertovese lontano dalla Romagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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