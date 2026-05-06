Trofeo Sergio Ariani foto e classifica della 23esima edizione

Il 6 maggio 2026, a Firenze, si è svolta la 23esima edizione del Trofeo Sergio Ariani. La gara è iniziata sotto una pioggia intensa, che ha accompagnato la partenza e messo alla prova i partecipanti. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l’evento si è svolto regolarmente, rispettando il programma previsto. La giornata ha visto la consegna delle premiazioni e la pubblicazione della classifica finale, accompagnata da alcune fotografie dell’evento.

Firenze, 6 maggio 2026 – La pioggia battente ha accompagnato la partenza, trasformando subito la serata in una prova di carattere, ma il 23° Trofeo Sergio Ariani ha confermato ancora una volta la propria solidità organizzativa. Il merito va al Gs Le Panche Castelquarto, sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze, capace di garantire sicurezza e assistenza anche in condizioni meteo proibitive. Tradizionale apertura della stagione podistica serale, la corsa a coppie non ha tradito le attese: oltre 400 atleti si sono presentati al via, sfidando il nubifragio che si è abbattuto sulla città. https:www.lanazione.itfirenzesporttorna-il-trofeo-della-questura-di-firenze-qgievy6t Percorso reso insidioso dalla pioggia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Sergio Ariani, foto e classifica della 23esima edizione Notizie correlate Trofeo Sergio Ariani, si corre di sera (a coppie)Firenze, 29 aprile 2026 – Nel calendario podistico fiorentino c’è una certezza che segna il passaggio verso la stagione delle gare serali: il Trofeo... Trofeo Custom Teak, foto e classifica della terza edizioneFornacette (Pisa), 15 marzo 2026 – Con quasi 750 partecipanti il Trofeo Custom Teak conferma il proprio crescente successo anche nella terza... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Trofeo Sergio Ariani, si corre di sera (a coppie); Trofeo Sergio Ariani si corre di sera a coppie. Trofeo Sergio Ariani, foto e classifica della 23esima edizioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Trofeo Sergio Ariani, si corre di sera (a coppie)Firenze, 29 aprile 2026 – Nel calendario podistico fiorentino c’è una certezza che segna il passaggio verso la stagione delle gare serali: il Trofeo Sergio Ariani. Sotto la regia puntuale del GS Le Pa ... lanazione.it