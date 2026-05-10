Trofeo Opes Sala-Mosorrofa Battaglia | Importante momento di promozione del territorio
Si è svolto il primo Trofeo Opes Sala-Mosorrofa, un evento dedicato alla memoria di Giovanbattista Serpa, che ha coinvolto numerosi partecipanti e spettatori. La gara si è disputata lungo le strade di Sala e Mosorrofa, attirando appassionati di motori, piloti e cittadini locali. La manifestazione ha visto un grande afflusso di pubblico e ha rappresentato un momento di promozione per il territorio.
Grande partecipazione e spettacolo di motori per il 1° Trofeo Opes Sala-Mosorrofa, il memorial dedicato a Giovanbattista Serpa, che si è svolto tra le strade di Sala e Mosorrofa richiamando appassionati, piloti e tanti cittadini. Oltre sessanta auto in gara, provenienti anche da fuori regione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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