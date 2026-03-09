Associazionismo e terzo settore per il Sì Asi e Opes in campo | una battaglia di civiltà che viene dal basso

Associazioni e organizzazioni del terzo settore sostengono il Sì alla riforma della giustizia. Asi e Opes si schierano pubblicamente, portando avanti una campagna di coinvolgimento civico. La questione riguarda un cambiamento che coinvolge diversi attori sociali e che si presenta come una sfida di valori condivisi. La mobilitazione parte da gruppi di cittadini e associazioni locali.

Non più solo un dibattito per addetti ai lavori o una sfida tra partiti: la riforma della giustizia diventa una battaglia di civiltà che parte dal basso. Nasce ufficialmente un cartello trasversale composto da ben 26 organizzazioni civiche, sindacali, culturali, datoriali e sportive, unite per sostenere attivamente la campagna referendaria per il Sì. L'iniziativa, nata dalla spinta dei presidenti nazionali di Asi e Opes, segna l'ingresso dirompente del mondo dell'associazionismo e del terzo settore nella partita referendaria. La decisione di scendere in campo – maturata dopo settimane di confronto interno tra le sigle – punta a dare voce a quella "maggioranza silenziosa" di cittadini, famiglie e imprese che subisce quotidianamente le inefficienze del sistema giudiziario.