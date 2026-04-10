A Sala di Mosorroffa, nella zona di Reggio Calabria, un tratto di strada presenta ancora condizioni di pericolo nonostante siano stati effettuati interventi di rifacimento dell’asfalto. Il nuovo manto stradale, infatti, si è deteriorato rapidamente, creando rischi per gli automobilisti che percorrono quella zona. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che dovranno intervenire per risolvere definitivamente il problema.

Un tratto stradale nella zona di Sala di Mosorrofa a Reggio Calabria è tornato a presentare gravi pericoli per la circolazione, nonostante i recenti interventi di rifacimento. La criticità è emersa a seguito di lavori necessari per riparare una perdita idrica, che hanno compromesso il manto stradale appena posato con fondi del piano Strada Facendo. Giovanni Di Bella ha segnalato l’accaduto, evidenziando come l’assenza di verifiche tecniche post-riparazione stia trasformando un investimento pubblico in un rischio concreto per gli utenti. L’impatto economico tra investimenti pubblici e gestione territoriale. Il problema che colpisce la viabilità reggina non riguarda solo la sicurezza stradale, ma tocca direttamente l’efficienza della spesa pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il nuovo asfalto di Sala di Mosorrofa è un pericolo

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