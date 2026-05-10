È scomparso recentemente Marcello Massini, noto per aver scoperto e lanciato numerosi talenti nel mondo del ciclismo. Amato nel settore, era riconosciuto per la sua capacità di individuare giovani promesse già durante le prime pedalate. La sua attività si svolgeva principalmente nel contesto delle squadre giovanili, e molti corridori che ha scoperto hanno poi raggiunto livelli professionistici. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla sua famiglia.

di Gabriele Nuti Li vedeva lontano un miglio quelli che sarebbero diventati corridori. Gli bastava qualche pedalata. Ma vedeva soprattutto quelli che sarebbero diventati uomini. Marcello Massini se n’è andato, a 83 anni, la prima notte del Giro d’Italia. Vinto da una malattia lunga, debilitante e invalidante. Il ciclismo toscano e italiano perde uno dei direttori sportivi più bravi. Uno dei migliori scopritori di talenti di sempre. Dalla sua Santa Maria a Monte, da dove non si è mai mosso se non per salire sull’ammiragglia delle corse, Massini ha scoperto campioni del calibro di Michele Bartoli, Paolo Bettini, Gabriele Balducci, Massimo Donati, Fabrizio Guidi, Massimiliano Lelli, Andrea Tafi e tanti altri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Marcello Massini. Scopritore di talenti in bici

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