Grande successo per il debutto di Mauri Mines a Recanati. "Visto l’entusiasmo – annuncia la produzione – organizzeremo presto nuove proiezioni". Si è concluso con un trionfo di pubblico il primo lungo weekend di programmazione di " Secsi Separé ". Il cinema Gigli ha fatto registrare il tutto esaurito il 6, 7 e 8 maggio, confermando l’interesse per il lungometraggio girato tra Recanati, Macerata e Ancona. L’entusiasmo del pubblico ha trasformato ogni appuntamento in un momento di confronto con la sceneggiatrice Valentina Capecci, il regista Maurozio Minestroni e il cast. Autoprodotto da Mauri Mines con Cinemusicanova, il film ha convinto per la capacità di fondere il linguaggio del cinema d’autore con i toni leggeri della commedia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Triplo sold out per "Secsi Separé". Annunciate nuove proiezioni

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