Sono state annunciate le nuove vincitrici dei Rolex Awards

Rolex ha annunciato le vincitrici dei premi, dopo aver creato il programma nel 1976 per promuovere progetti innovativi legati alla sostenibilità e alla ricerca. La decisione deriva dal successo delle iniziative passate, che hanno favorito scoperte e innovazioni in diversi settori. Quest’anno, le nuove vincitrici si distinguono per le loro proposte concrete e impattanti, che spaziano dall’ambiente alla tecnologia. Le premiazioni si sono tenute in una cerimonia dedicata alle idee più promettenti.

Nel 1976, mentre celebrava il cinquantesimo anniversario dell’ Oyster – il primo orologio da polso impermeabile – Rolex istituiva un programma destinato a superare i confini dell’orologeria. Nascevano i Rolex Awards, e avevano un obiettivo dichiarato: sostenere progetti capaci di produrre benefici concreti per l’umanità e per il pianeta. Cinquant’anni dopo, nel 2026, il programma entra in una nuova fase e annuncia cinque nuove vincitrici, tutte donne, provenienti da Indonesia, Nigeria, Perù, Cina e Stati Uniti. L’edizione 2026 coincide con il cinquantesimo anniversario degli Awards e con il centenario dell’ Oyster. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

