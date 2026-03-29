Robert Carsen | Nelle suore trucidate dalla Rivoluzione una fede che sbaraglia la morte

Il regista canadese ha commentato il sacrificio delle suore truccidate durante la Rivoluzione francese, affermando che la loro fede si impone anche a chi non crede. Ha smentito l’idea di considerare l’opera come reazionaria, sottolineando come le Carmelitane in preghiera sotto la ghigliottina siano un esempio di devozione che supera le convinzioni religiose.

Il regista canadese: «Sbagliato parlare di opera reazionaria. Il sacrificio delle Carmelitane in preghiera sotto la ghigliottina del Terrore, tocca pure gli atei». Una freccia verso il basso sulla partitura, un sibilo che squarcia l’aria in scena. A ogni colpo il coro di suore perde vigore, ma non si smarrisce. Il suono si assottiglia, le voci svaniscono a una a una, fino a quando la preghiera del Salve Regina si dissolve nel silenzio. Quel piccolo simbolo, incastrato tra le note, indica il rumore «sordo e pesante» della ghigliottina, verso la quale le religiose avanzano senza esitare, come pecorelle. Ultimo, potentissimo, quadro che chiude Dialoghi delle carmelitane, capolavoro di Francis Poulenc. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Robert Carsen: «Nelle suore trucidate dalla Rivoluzione una fede che sbaraglia la morte» Articoli correlati Svolta nelle indagini sulle tre suore trucidate in Burundi: arrestato un 50enne a ParmaI carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo coinvolto nell’uccisione delle tre missionarie saveriane italiane brutalmente assassinate nel 2014 a... Suore italiane trucidate in Burundi. Dopo 12 anni arrestato «l’istigatore»Secondo la Procura di Parma, il triplice omicidio è maturato negli ambienti della polizia segreta locale. Una raccolta di contenuti su Robert Carsen Temi più discussi: Robert Carsen: La tradizione sono le cattive abitudini, l’Opera chiama in causa il Divino; Carsen e i Dialoghi delle carmelitan­e Umanità in tempi di tanti conflitti; Robert Carsen: Le mie carmelitane in scena da 30 anni emozionano anche chi non crede. L’Edipo a Colono di Robert Carsen debutta a Siracusa e apre le porte all’eternitàSIRACUSA - Il secondo capitolo del ciclo edipico sofocleo approda al Teatro Greco di Siracusa nella lettura del regista canadese Robert Carsen, che dopo il successo dell’Edipo Re del 2022 torna a ... huffingtonpost.it Don Giovanni: alla Scala torna lo straordinario spettacolo di Robert CarsenIl Don Giovanni di Robert Carsen è uno dei più straordinari spettacoli di teatro musicale apparsi sulle scene mondiali nell'ultimo decennio. Da collocare - questa è una valutazione del tutto personale ... affaritaliani.it Teatro dell'Opera di Roma. . “Quelle messe in scena dal ‘Trionfo’ sono figure eterne”, che raccontano la sfida di “giungere a una comprensione armoniosa di questo gioco senza regole che è la vita”. Il direttore Gianluca Capuano e il regista Robert Carsen ci p - facebook.com facebook Post DALL’ALLEGORIA BAROCCA AL TALENT SHOW DELL’ERA SOCIAL: STORICO DEBUTTO AL COSTANZI PER IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO DI HAENDEL. Dal 7 al 14 aprile in prima italiana lo spettacolo firmato da Robert Carsen con x.com