cavalleria rusticana come retropalco di pagliacci il genio di robert carsen

Il regista Robert Carsen ha portato in scena un doppio spettacolo con “Cavalleria rusticana” e “Pagliacci”, due opere che sono state spesso rappresentate insieme anche se non erano state concepite come un dittico. Nonostante siano state pensate e realizzate in epoche diverse, queste due opere vengono eseguite spesso in abbinamento, creando un collegamento naturale tra le due.

Spettacolo memorabile e parte musicale all’altezza a Firenze. La spettacolare produzione di Amsterdam dove il coro sono gli spettatori stessi seduti in platea Il dittico non fu mai pensato come tale, ma Cavalleria rusticana e Pagliacci sono accoppiati da sempre. E allora tanto vale accettare la sfida, mettendo in comune il Prologo dei Pagliacci, quindi facendo precedere Leoncavallo a Mascagni. Invertendo l’ordine degli autori, il risultato cambia, e molto. Pag è un clamoroso caso di teatro nel teatro; Cav per nulla: ma così lo diventa. La tesi è ardita: però se sei Robert Carsen puoi anche dimostrarla, come in questa leggendaria produzione di Amsterdam che è approdata domenica al Maggio fiorentino nel giubilo generale, a parte un paio di vedovi della coppola e orfani del ficodindia buanti in memoria della Sicilia sì bella e perduta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Pagliacci e Cavalleria tra palco e realtà: la rivoluzione metateatrale di Carsen al MaggioOltre la quarta parete: il coro in platea, le performance di protagonisti e orchestra ridanno vita a Pagliacci e Cavalleria Rusticana.

Maggio Musicale: in scena “Pagliacci” e “Cavalleria rusticana”. Due recite già sold outFIRENZE – Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dal 22 febbraio al 3 marzo 2026 va in scena uno dei più popolari dittici del melodramma italiano:...

