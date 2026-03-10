La Regione al lavoro con studenti e ricercatori dell' Università di Trieste per la transizione energetica

La Regione sta lavorando insieme a studenti e ricercatori dell’Università di Trieste su progetti legati alla transizione energetica. Sono stati avviati diversi programmi di collaborazione tra Fvg energia, la società regionale dedicata all’energia sostenibile, e l’ateneo triestino. Le iniziative riguardano lo sviluppo di soluzioni nel settore dell’energia rinnovabile e la ricerca di nuove tecnologie per favorire l’efficienza energetica.

Collaborazioni e progetti congiunti nel campo dell'energia sostenibile tra Fvg energia, la partecipata della Regione per la transizione energetica, e l'Università di Trieste. Questa mattina, 10 marzo, i dettagli e la firma della convenzione. L'iniziativa punta allo studio e all'ottimizzazione dei sistemi esistenti, ma anche alla programmazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili in aree marginali del territorio regionale. I primi accordi attuativi si concentreranno sullo studio, dimensionamento, ottimizzazione e gestione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici e sulle Comunità energetiche rinnovabili, accelerando la decarbonizzazione e favorendo una maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

