Triathlon l’Italia chiude al sesto posto la mixed relay di Chengdu

Si è conclusa a Chengdu, in Cina, la tappa della World Triathlon Cup 2026. Dopo le gare individuali disputate ieri, oggi si è svolta la competizione a staffetta mista. La Spagna ha conquistato la vittoria, mentre l’Italia si è classificata al sesto posto. La prova ha coinvolto squadre composte da uomini e donne, con i punteggi determinati dalle performance di ciascun atleta.

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