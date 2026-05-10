Triathlon l’Italia chiude al sesto posto la mixed relay di Chengdu
Si è conclusa a Chengdu, in Cina, la tappa della World Triathlon Cup 2026. Dopo le gare individuali disputate ieri, oggi si è svolta la competizione a staffetta mista. La Spagna ha conquistato la vittoria, mentre l’Italia si è classificata al sesto posto. La prova ha coinvolto squadre composte da uomini e donne, con i punteggi determinati dalle performance di ciascun atleta.
Si è conclusa la tappa di Chengdu (Cina) della World Triathlon Cup 2026. Dopo le prove individuali disputate ieri, oggi è stata la volta della mixed relay con il successo della Spagna e il sesto posto dell’Italia. La Spagna (Ana Carballo Gomez, Pelayo Gonzalez Turrez, Sara Guerrero Manso e Antonio Serrat Seoane) ha vinto la gara con il tempo complessivo di 1:22.22 precedendo per 11 secondi la Gran Bretagna (Sian Rainsley, Max Stapley, Jessica Fullagar e Jack Willis) mentre in terza posizione chiude il Canada a 31 secondi (Isla Britton, Tyler Mislawchuk, Sophia Howell e Martin Sobey). Stesso tempo per gli Stati Uniti che, tuttavia, chiudono al quarto posto.🔗 Leggi su Oasport.it
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