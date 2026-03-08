Slittino l’Italia chiude in bellezza la stagione con un podio nel team-relay ad Altenberg

L’Italia ha partecipato alla tappa di Altenberg della Coppa del Mondo di slittino nel team relay, conclusa con un piazzamento sul podio. La gara si è svolta in Germania e ha visto l’Austria conquistare il primo posto, mentre gli azzurri sono arrivati tra i primi tre. Questa è stata l’ultima tappa della stagione 2026, e gli italiani hanno chiuso la competizione con un risultato positivo.

L'Italia ci prova ma alla fine arriva la beffa! L'Austria infatti si è aggiudicata la tappa di Altenberg (Germania) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo del team relay di slittino 2026 ma gli azzurri sfiorano il colpaccio. Sul budello teutonico abbiamo assistito all'ultima gara stagionale, quella che ha fatto calare il sipario su una annata che ha regalato emozioni a non finire e tante soddisfazioni ai colori azzurri. La gara a squadre ha visto il successo del l'Austria (Lisa Schulte, Thomas SteuWolfgang Kindl, David Gleirscher e Selina EgleLara Michaela Kipp) con il tempo complessivo di 3:11.454 con soli 218 millesimi sul...