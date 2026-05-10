Domani il Treviso affronta il Vado in una partita decisiva per la corsa allo scudetto. La sfida si svolge in un momento in cui il calendario può influenzare le strategie della squadra biancoceleste. Tra le questioni principali ci sono le assenze di alcuni giocatori chiave, che costringono l’allenatore Gorini a rivedere le scelte di formazione. La partita è attesa con grande attenzione dagli appassionati di calcio locale.

? Punti chiave Come influenzerà il risultato di domani il calendario del Treviso?. Chi sono i giocatori assenti che pesano sulle scelte di Gorini?. Perché il Vado arriva a questa sfida con un rendimento impressionante?. Quali sono i prezzi dei biglietti per assistere al match al Tenni?.? In Breve Biglietti al Tenni a 5 euro per Curva Sud e 10 euro per Tribuna.. Abbonamenti stagionali non validi per la sfida di domani alle ore 16.00.. Vado ha conquistato il Girone A con 78 punti totali.. Vittoria o pareggio domani spostano la sfida contro Folgore Caratese a domenica 17 maggio.. Domani alle ore 16.00 lo stadio Tenni ospiterà il debutto del Treviso FBC nella Poule Scudetto di Serie D contro il primato del Girone A, il Vado.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, sfida per lo Scudetto: i biancocelesti sfidano il Vado

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Treviso, festa per il titolo: l’Este vince e spegne i biancocelesti? Cosa sapere L'Este batte il Treviso 2-1 allo Stadio Tenni domenica 26 aprile 2026.

Varese Padel: Doppio trionfo e sfida scudetto a Treviso, ecco iVarese sul Tetto del Padel Lombardo: Doppio Successo e Sfida Nazionale in Vista Il Padel Club Varese ha confermato la propria leadership nel panorama...