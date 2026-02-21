Varese Padel | Doppio trionfo e sfida scudetto a Treviso ecco i

Il Padel Club Varese ha vinto due titoli importanti e si prepara a una sfida di livello nazionale a Treviso. La squadra ha dominato la Winter Cup Mista Oro, mantenendo il primo posto nel campionato regionale. Il successo arriva dopo mesi di allenamenti intensi e di incontri combattuti. Ora, i giocatori sono pronti ad affrontare la prossima tappa, puntando a conquistare anche lo scudetto. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e sfide decisive.

Varese sul Tetto del Padel Lombardo: Doppio Successo e Sfida Nazionale in Vista. Il Padel Club Varese ha confermato la propria leadership nel panorama del padel lombardo, conquistando per il secondo anno consecutivo la Winter Cup Mista, categoria Oro. La squadra varesina si prepara ora ad affrontare la fase finale nazionale a Treviso, il 21 e 22 marzo, con l'obiettivo di contendersi lo scudetto di categoria. Un trionfo costruito su tecnica, spirito di squadra e una forte coesione interna, nonostante un infortunio che ha messo a dura prova il capitano Paolo Patruno. Un Percorso di Successi e Coesione.