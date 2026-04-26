Treviso festa per il titolo | l’Este vince e spegne i biancocelesti

Domenica 26 aprile 2026, allo Stadio Tenni, l'Este ha vinto 2-1 contro il Treviso in una partita valida per il Girone D. Al termine dell'incontro, il Treviso FBC ha ricevuto ufficialmente la coppa che assegna il titolo del girone. La gara ha visto l'Este prevalere sui padroni di casa, chiudendo la stagione con questa vittoria.

? Cosa sapere L'Este batte il Treviso 2-1 allo Stadio Tenni domenica 26 aprile 2026.. Il Treviso FBC riceve ufficialmente la coppa per il titolo del Girone D.. Allo Stadio Tenni di Treviso, davanti a 1.750 spettatori, l’Este ha strappato una vittoria per 2-1 sul Treviso FBC in un pomeriggio dominato dal contrasto tra il possesso palla biancoceleste e la cattiveria agonistica degli ospiti, nonostante la celebrazione del titolo di campione del Girone D per i padroni di casa. La giornata di domenica 26 aprile 2026 è rimasta impressa nella memoria della tifoseria trevisana non per il risultato sul campo, ma per il momento solenne della consegna della coppa che sancisce ufficialmente la vittoria del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, festa per il titolo: l’Este vince e spegne i biancocelesti Notizie correlate San Luigi-Treviso: trasferta a Trieste vietata per gli ultras biancocelestiEnnesima trasferta vietata per i tifosi del Treviso calcio, da qualche settimana neopromosso in serie C. Ferrara nel Rinascimento: il Carnevale degli Este celebra Beatrice d’Este tra storia e suggestioni.Ferrara Rivive il Rinascimento: Il Carnevale degli Este Svela i Volti di Beatrice e Isabella Il Carnevale degli Este si prepara a un’edizione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lunedì 27 aprile, festa di San Liberale, attività ordinarie sospese in tutta l’Ulss 2; Treviso riceve l'Este al Tenni: domenica sera la festa promozione in piazza dei Signori; 8 marzo: gli eventi nel territorio; Carnevali di Marca: festa per 80.000 a Treviso, folla anche a Conegliano. Treviso riceve l'Este al Tenni: domenica sera la festa promozione in piazza dei SignoriDomenica 26 aprile la 33esima giornata di Serie D sarà il preludio a una serata di grande festa per tutti i tifosi biancocelesti. Dalle 18.30 alle 21 giocatori e società sfileranno in centro storico p ... trevisotoday.it Este passa al Tenni (1-2) ma è festa per la consegna della coppa per la vittoria del campionatoPadovani in rete con Aloia e Cogo, nel finale Brevi ha accorciato le distanze per i biancocelesti. Mister Gorini: «Anche questa partita ci insegna qualcosa. Adesso però ci metteremo subito al lavoro p ... trevisotoday.it Assemblea dei soci a Vicenza e Treviso: finanziamenti a 2 miliardi, raccolta oltre 5 miliardi e crediti deteriorati in calo #Veneto #Treviso #Vicenza #Cronaca #Aziende x.com ULTIM’ORA Treviso, bimba di 18 mesi schiacciata dal tosaerba guidato dal padre - facebook.com facebook