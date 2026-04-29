Elezioni a Trentola Ducenta | Griffo denuncia irregolarità in Comune

Un candidato alle recenti elezioni a Trentola Ducenta ha segnalato alla Prefettura di Caserta presunte irregolarità durante il voto nel municipio. La denuncia riguarda comportamenti e procedure che, secondo quanto riferito, potrebbero aver compromesso la regolarità delle operazioni elettorali. La Prefettura ha avviato verifiche per accertare la natura e l’entità delle irregolarità segnalate. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

? Cosa sapere Griffo segnala alla Prefettura di Caserta presunte irregolarità elettorali a Trentola Ducenta.. Le accuse riguardano propaganda in Comune e presunto sostegno di un poliziotto locale.. Il candidato sindaco Michele Griffo ha inviato una segnalazione formale alla Prefettura di Caserta e ai comandi dei Carabinieri di Aversa e Trentola Ducenta per denunciare presunte irregolarità legate alla campagna elettorale in corso. La comunicazione, che mira a tutelare la trasparenza del voto previsto per i giorni 24 e 25 maggio 2026, punta il dito contro l'utilizzo improprio della Casa Comunale da parte di esponenti dello schieramento di Michele Apicella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni a Trentola Ducenta: Griffo denuncia irregolarità in Comune Notizie correlate SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Trentola DucentaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta. SPECIALE ELEZIONI TRENTOLA. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Comunali Trentola Ducenta 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; SPECIALE ELEZIONI. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidati; Elezioni Trentola Ducenta, Griffo presenta le sue 6 liste: tutti i nomi dei candidati; Elezioni Trentola Ducenta, Michele Apicella punta alla riconferma con 6 liste: tutti i candidati. Elezioni Trentola Ducenta, Griffo presenta le sue 6 liste: tutti i nomi dei candidatiTrentola Ducenta (Caserta) - Si compone di sei liste e 96 candidati la coalizione che sostiene Michele Griffo alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. pupia.tv Elezioni Trentola Ducenta, Michele Apicella punta alla riconferma con 6 liste: tutti i candidatiTrentola Ducenta (Caserta) - Sei liste, decine di candidati e un progetto politico che punta alla continuità amministrativa. Il sindaco uscente Michele ... pupia.tv Trentola Ducenta, Griffo apre campagna elettorale: "Dall'altra parte non vedo scienziati" (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com facebook