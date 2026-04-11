Trento sfida il tabù di Tortona | sfida decisiva per i playoff

La Dolomiti Energia Trentino è pronta per una partita importante contro la Bertram Derthona, prevista per domenica 13 aprile alle 18. La sfida si terrà nel palazzetto di Tortona e rappresenta un momento cruciale per la squadra in vista dei playoff. La partita si svolgerà in un contesto di grande attesa e sarà decisiva per le posizioni in classifica.

La Dolomiti Energia Trentino si prepara a una trasferta di altissimo profilo domenica 13 aprile alle ore 18, quando affronterà la Bertram Derthona nel palazzetto di Tortona. La sfida rappresenta un momento cruciale per le sorti del campionato, inserendosi in un finale di stagione dove ogni singola vittoria può spostare gli equilibri della classifica. Per i bianconeri, l’obiettivo è blindare il pass per i playoff, un traguardo che richiede di superare un ostacolo storicamente complicato: il campo piemontese, dove la squadra trentina non è mai riuscita a imporsi con una vittoria. Il percorso verso la qualificazione passa attraverso cinque partite decisive, in un contesto dove la classifica è estremamente compressa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento sfida il tabù di Tortona: sfida decisiva per i playoff Vis Pesaro: sfida decisiva contro Ternana, fine del tabù?La sfida in programma per domani pomeriggio al Benelli rappresenta un momento di verità per la Vis Pesaro, che alle 17:30 dovrà dimostrare maturità... Jesi vs Pescara: la sfida decisiva per i playoffLa Pallacanestro Jesi si trova a un bivio cruciale nel calendario sportivo della regione, con la squadra sul punto di accedere alla fase finale dei... Argomenti più discussi: Promozione Trento: sfide decisive tra vetta e salvezza, l'Anaune difende il primato; Prima Categoria Trento girone B: 24ª giornata tra derby e sfide decisive; Seconda Categoria Trento girone B: sfide serali e domenica decisiva, punti pesanti in palio; Serie C - Girone A: AC Trento, aprile decisivo tra trasferte e sfide chiave. Cittadella-Trento, Pizzi di Bergamo arbitro della sfida: designata la quaterna - facebook.com facebook