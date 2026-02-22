Trento cade a Piacenza Modena show | si accende la lotta per il 3° posto Cisterna spaventa la Lube

Trento perde contro Piacenza a causa di errori in difesa e attacchi inefficaci. La partita, giocata con intensità, ha portato alla vittoria dei padroni di casa che puntano ai playoff. Nel frattempo, Modena domina, migliorando la sua posizione in classifica. Cisterna, invece, mette paura alla Lube con una prestazione sorprendente. La lotta per il terzo posto si accende, mentre la classifica si complica a poche giornate dalla fine del campionato.

Gara dai due volti, combattutissima a Cisterna: la Lube domina i primi due set poi la luce si spegne ed i pontini rimontano con Barotto sugli scudi (29 punti) guadagnandosi il meritato tie break. Dove però Civitanova torna a fare la voce grossa con Nikolov, mvp e top scorer, e Kukartsev mattatore nel quinto set. Continua la marcia di una Modena inarrestabile che trascinata da un super Sanguinetti (5 ace e 2 muri) infila quarta vittoria consecutiva sul campo del fanalino di coda Grottazzolina già retrocessa che si consola con Tatarov top scorer della sfida. Partita senza storia, con gli emiliani impegnati solo nel primo set prima di prendere il largo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perugia–Trento accende la 18ª giornata di Superlega: è sfida da scudetto! Modena–Piacenza e Milano–Civitanova con vista sui playoffLa 18ª giornata di Superlega si apre con la sfida tra Perugia e Trento, un match che potrebbe influenzare la corsa allo scudetto.

Piacenza batte Trento nello scontro diretto, Modena vince e sale al terzo posto in SuperlegaPiacenza ha conquistato la vittoria contro Trento grazie a un servizio efficace e a una buona difesa, che hanno messo in difficoltà gli avversari.

DIRETTA/ Trento Piacenza (risultato finale 3-2), vittoria in rimonta (oggi 14 dicembre 2025)Naturalmente sarà Rai Sport a garantire la diretta Trento Piacenza in tv, con l’associato servizio di Rai Play per la diretta streaming video in aggiunta a VBTV, che è per gli abbonati. Trento parte ... ilsussidiario.net

Piacenza murata da Trento, sfuma la finalePiacenza non completa l'opera: avanti due set a uno, subisce la rimonta di Trento che va in finale di Coppa Italia imponendosi 3-2. Grande rimpianto per i biancorossi, che nell'arena di Casalecchio ... rainews.it

DOPO 7 risultati utili consecutivi, SI CADE, MA SI #RIPARTE SUBITO L’ Union Trento cade contro la S.S. Benacense. Non è il risultato che volevamo : testa alla prossima, con la voglia di reagire e tornare a fare punti. Forza Union Trento, sempr - facebook.com facebook

