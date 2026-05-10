Trento il capitale sale a 3 milioni | arrivano 8 nuovi azionisti

A Trento, il capitale della società è aumentato fino a raggiungere i 3 milioni di euro, con l’ingresso di otto nuovi azionisti. Questi imprenditori hanno sottoscritto quote societarie, ampliando la compagine societaria. La società sta ora valutando come il nuovo assetto azionario influenzerà le future decisioni e la gestione aziendale. Restano da chiarire le identità di questi nuovi soci e le eventuali conseguenze sul controllo della società.

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? Domande chiave Chi sono gli otto nuovi imprenditori che entrano nella proprietà?. Come influirà il passaggio a S.p.A. sulla gestione del club?. Perché la presenza di Fugati e Marani è così significativa?. Quali investimenti potrà finanziare il nuovo capitale da 3 milioni?.? In Breve Nuovi soci Balestra, Buselli, Caldonacci, Cristoforetti, Demattè, Demadonna, Furlani e Lunelli si uniscono ai soci storici.. Evoluzione societaria dal 2014 da cooperativa sportiva di Mauro Giacca a S.r.l. e ora S.p.A.. Partecipazione istituzionale alla presentazione presso Locanda Margon con Franco Ianeselli, Maurizio Fugatti ed Emanuele Paolucci.. La base proprietaria raggiunge complessivamente 14 partecipanti coinvolgendo imprenditori e realtà economiche del territorio trentino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, il capitale sale a 3 milioni: arrivano 8 nuovi azionisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Trento, il club cambia passo: entrano otto nuovi azionisti nella società gialloblù Aumento capitale sociale per Monnalisa. L'ok dell'assemblea degli azionistiL’assemblea degli azionisti di Monnalisa spa ha dato l'ok e approvato un aumento di capitale di 1 milione di euro.