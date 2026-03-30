L’assemblea degli azionisti di Monnalisa spa ha approvato un aumento di capitale di un milione di euro. La decisione è stata condivisa durante la riunione, senza altre variazioni o dettagli aggiuntivi. La delibera riguarda esclusivamente l’incremento di capitale sociale della società.

L’assemblea degli azionisti di Monnalisa spa ha dato l'ok e approvato un aumento di capitale di 1 milione di euro. "Le azioni di nuova emissione - fanno sapere dall'azienda attraverso una nota - sono state offerte in sottoscrizione al socio di maggioranza e alla società Modamet srl”. I dettagli di questa operazione sono stati oggetti di un approfondimento che Arezzo Notizie ha dedicato interamente alla vicenda. Matteo Tugliani, amministratore delegato di Monnalisa, ha commentato: “Questa operazione rappresenta un passaggio strategico che consentirà a Monnalisa Spa di accelerare il proprio percorso evolutivo verso un modello di piattaforma integrata di design e distribuzione omnicanale data-driven a livello internazionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Aumento capitale sociale per Monnalisa. L'ok dell'assemblea degli azionisti

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