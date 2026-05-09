A Trento, Piazza Duomo si riempie di attività per quattro giorni dedicate al volontariato, con iniziative e momenti di incontro aperti alla cittadinanza. Durante l’evento si discute anche di come l’app Attivati! possa incentivare i giovani a partecipare a progetti di volontariato. Nel frattempo, il sindaco ha commentato come la gestione degli alloggi nella città rappresenti un paradosso, senza però approfondire i motivi.

? Punti chiave Come può l'app Attivati! attirare i giovani nel mondo del volontariato?. Perché il sindaco definisce un paradosso la gestione degli alloggi a Trento?. Quanto rischio corre il sistema sociale se la solidarietà diventa scontata?. Quali soluzioni propone il sindaco per risolvere la crisi della mobilità?.? In Breve Un quinto della popolazione trentina è coinvolto in attività di volontariato.. L'assessore Mario Tonina promuove l'app Attivati! per il ricambio generazionale.. Il sindaco Ianeselli ha discusso casa, clima e trasporti con i giovani.. L'evento in Piazza Duomo proseguirà con laboratori e incontri fino al 9 maggio.. Piazza Duomo a Trento ospita da oggi la terza edizione de La Piazza del Volontariato, un evento che trasforma il centro storico in un laboratorio sociale per quattro giorni di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, Piazza Duomo si anima: 4 giorni per il volontariato

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