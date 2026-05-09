La Piazza del Volontariato chiude in Duomo | musica inclusione e comunità

Domenica 10 maggio si svolgerà l’ultimo giorno di La Piazza del Volontariato nel centro di Trento, con appuntamenti in piazza Duomo. La giornata prevede incontri pubblici, laboratori interattivi e musica corale, puntando su temi come la partecipazione e l’inclusione. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e cittadini, creando un punto di incontro tra volontariato, cultura e comunità locale.

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