La Piazza del Volontariato chiude in Duomo | musica inclusione e comunità
Domenica 10 maggio si svolgerà l’ultimo giorno di La Piazza del Volontariato nel centro di Trento, con appuntamenti in piazza Duomo. La giornata prevede incontri pubblici, laboratori interattivi e musica corale, puntando su temi come la partecipazione e l’inclusione. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e cittadini, creando un punto di incontro tra volontariato, cultura e comunità locale.
Ultimo giorno nel cuore di Trento per La Piazza del Volontariato. Domenica 10 maggio la manifestazione chiuderà il programma in piazza Duomo con una mattinata dedicata al dialogo, alla partecipazione e all’inclusione, tra incontri pubblici, laboratori interattivi e musica corale. Un finale.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Trento, Piazza Duomo si anima: 4 giorni per il volontariato? Punti chiave Come può l'app Attivati! attirare i giovani nel mondo del volontariato? Perché il sindaco definisce un paradosso la gestione degli...
Addio a Rosa Bassi, ex assessora e colonna del volontariato: "Eredità preziosa per la nostra comunità"L'Amministrazione comunale in lutto per la scomparsa dell'ex amministratrice, protagonista della vita politica negli anni '90 e fondatrice del centro...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Torna dal 7 al 10 maggio la Piazza del Volontariato. Don Ciotti l’ospite d’onore della terza edizione; Alla Piazza del Volontariato torna Fiero/Fiera; Piazza del Volontariato 2026; Piazza Duomo per quattro giorni diventa Piazza del volontariato.
La Piazza del Volontariato chiude in Duomo: musica, inclusione e comunitàDomenica mattina tra laboratori, testimonianze e musica nel cuore di Trento. Il programma proseguirà anche nelle circoscrizioni con nuovi appuntamenti ... trentotoday.it
A Trento dal 7 al 10 maggio 2026 la Piazza del Volontariato con Don Ciotti ospite d’onoreQuattro giorni di incontri e laboratori in piazza Duomo e non solo, organizzati quest’anno insieme ad oltre 60 associazioni e realtà di volontariato che si sono attivate per parlare di solidarietà vol ... lavocedelnordest.eu
Piazza del Volontariato, domani la chiusura in piazza Duomo a Trento: il dialogo al centro. Ecco gli eventi. facebook
Alla Piazza del Volontariato torna “Fiero/Fiera”: dal 7 al 10 maggio, in Piazza Duomo a Trento la campagna per promuovere il volontariato giovanile promossa da CSV Trentino ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/All… x.com