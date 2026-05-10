Trekking a Castelsecco eventi a Romena concerto a Cavriglia

Ecco le principali iniziative in programma nella zona dell'Aretino per questa domenica. Si svolge un'escursione a Castelsecco, ci sono eventi a Romena e un concerto a Cavriglia. Per segnalare altri appuntamenti, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.

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