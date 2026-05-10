Trekking a Castelsecco eventi a Romena concerto a Cavriglia
Ecco le principali iniziative in programma nella zona dell'Aretino per questa domenica. Si svolge un'escursione a Castelsecco, ci sono eventi a Romena e un concerto a Cavriglia. Per segnalare altri appuntamenti, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.
Ecco gli eventi della domenica nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon mangiare Arezzo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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