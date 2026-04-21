Sabato 24 aprile | Levia gravia di Esera emozioni in concerto al teatro di Cavriglia

Sabato 24 aprile si terrà al teatro di Cavriglia il concerto intitolato “Levia gravia” di Esera, un appuntamento che fa parte del cartellone di 'Primavera a Teatro'. L’evento è stato annunciato nelle scorse settimane e si inserisce nella programmazione culturale prevista per questa stagione. L’ingresso è aperto al pubblico e l’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Prosegue con un evento di rilievo il cartellone d i 'Primavera a Teatro '. Il Comune di Cavriglia e Materiali Sonori presentano un altro concerto dedicato al talento del territorio: una formazione nata in Valdarno ma ormai affermata nel panorama musicale nazionale, reduce da importanti successi di critica. Si tratta di Esera che si esibiranno sabato 24 aprile, alle ore 21:30 presso il Teatro Comunale. Il gruppo vede protagonisti Lorenzo Greco (voce), Federico Barghini (chitarra), Simone Bracci (basso), Pierluigi Foschi (batteria). La band - che in queste settimane sta tenendo diversi concerti in Italia - proporrà "Levia Gravia", l'album di debutto che viene presentato per la prima volta dal vivo nel Valdarno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 24 aprile: “Levia gravia” di Esera, emozioni in concerto al teatro di Cavriglia Notizie correlate “Primavera a Teatro”, a Cavriglia arrivano gli Esera: in scena il debutto live di “Levia Gravia”Arezzo, 20 aprile 2026 – Prosegue con un appuntamento di particolare rilievo il cartellone di “Primavera a Teatro”, la rassegna promossa dal Comune... "Primavera a teatro”: “Vertigini - anatomia di una bugia” in prima assoluta al teatro di CavrigliaArezzo, 13 aprile 2026 – Il prossimo appuntamento della rassegna “Primavera a Teatro” (organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Soori) è... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primavera a Teatro, a Cavriglia arrivano gli Esera: in scena il debutto live di Levia Gravia; Primavera a Teatro: gli Esera portano Levia Gravia al Teatro di Cavriglia; Primavera a Teatro a Cavriglia arrivano gli Esera | in scena il debutto live di Levia Gravia. Sabato 24 aprile: Levia gravia di Esera, emozioni in concerto al teatro di CavrigliaArezzo, 21 aprile 2026 – Prosegue con un evento di rilievo il cartellone di 'Primavera a Teatro'. Il Comune di Cavriglia e Materiali Sonori presentano un altro concerto dedicato al talento del ... lanazione.it Primavera a Teatro, a Cavriglia arrivano gli Esera: in scena il debutto live di Levia GraviaArezzo, 20 aprile 2026 – Prosegue con un appuntamento di particolare rilievo il cartellone di Primavera a Teatro, la rassegna promossa dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori. lanazione.it Sabato 25, alle ore 18,30, celebreremo l'81° anniversario della Liberazione con la proiezione EVENTO di "PORCO ROSSO" di Hayao Miyazaki Marco Pagot, un pilota dell'aeronautica italiana, ha assunto per un sortilegio le fattezze di un maiale, ma non per q - facebook.com facebook Rivivi le emozioni dell’evento SENZA PAURA: IN EUROPA PADRONI A CASA NOSTRA di sabato 18 aprile in piazza Duomo! L’intervento di Tom Van Grieken (Presidente di Vlaams Belang) x.com