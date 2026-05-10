Tregua fragile Washington attende la risposta di Teheran

Le autorità degli Stati Uniti stanno aspettando una risposta dall’Iran riguardo alla proposta di sospendere le ostilità. Tuttavia, Teheran ha manifestato dubbi sulla reale intenzione degli Stati Uniti di portare avanti un percorso diplomatico. La situazione resta incerta, con entrambe le parti che mantengono un atteggiamento di attesa e cautela. La tregua, se così si può chiamare, appare fragile e soggetta a possibili sviluppi.

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Usa attendono la risposta dell'Iran sulla loro proposta per chiudere la guerra, ma Teheran solleva dubbi sulla serietà della diplomazia statunitense. Donald Trump rimane vago sulla questione: prima si limita a dire che l'attende «presto, stanotte», poi parlando al Corriere della Sera non vuole commentare. Su Truth, invece, riposta un articolo sui risultati di un sondaggio secondo cui per la maggioranza degli americani evitare che l'Iran abbia l'arma nucleare è più importante del finire la guerra (e aggiunge la didascalia: «importantissimo»). «Mentre il vicepresidente JD Vance si reca in Pakistan per negoziare un accordo di pace, i sondaggi...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tregua fragile, Washington attende la risposta di Teheran ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran–US Truce Talks: Washington Awaits Tehran’s Response on War Deal; Rubio Urges Serious Dialogue Notizie correlate Iran, Trump attende risposta di Teheran e Vance vola in PakistanMentre non si hanno ancora notizie della risposta dell'Iran all'ultima proposta degli Stati Uniti - per porre fine alla guerra, riaprire lo Stretto... Trump attende la risposta di Teheran. Il retroscena: teme di restare impantanato come i predecessoriDonald Trump si aspetta di ricevere a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta negoziale.