L'Iran non ha ancora risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, mentre un funzionario americano si trova in Pakistan. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Teheran prosegue da diversi giorni. Nel frattempo, un rappresentante degli Stati Uniti ha raggiunto il Pakistan per incontri ufficiali. La situazione rimane in attesa di sviluppi, senza conferme su eventuali risposte o decisioni imminenti da parte dell'Iran.

Mentre non si hanno ancora notizie della risposta dell'Iran all'ultima proposta degli Stati Uniti - per porre fine alla guerra, riaprire lo Stretto di Hormuz e ridimensionare il controverso programma nucleare di Teheran - Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth, ha rilanciato un articolo del sito 'Just the News' in cui viene riportato che il vice presidente Usa JD Vance avvierà negoziati questo fine settimana in Pakistan. Secondo l'articolo, Vance dovrebbe farlo insieme all'inviato speciale Steve Witkoff e a Jared Kushner, genero di Trump. "Molto importante. Ecco dove si trova la nostra nazione!!!", ha scritto il presidente Usa nel post che accompagna l'articolo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump attende risposta di Teheran e Vance vola in Pakistan

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

Notizie correlate

Iran, l'arrivo di Vance in Pakistan per i negoziati con TeheranJD Vance è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per l’avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran.

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile". Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Iran, Trump ferma Project Freedom mentre attende la risposta da Teheran; Wall Street sale e l'Europa scende mentre Trump attende una risposta dall'Iran; Medio Oriente: Trump attende la risposta di Teheran: 'Accordo subito o colpiremo'; Trump: Aspetto per oggi una risposta dall'Iran.

Iran, Trump attende risposta di Teheran e Vance vola in PakistanMentre non si hanno ancora notizie della risposta dell'Iran all'ultima proposta degli Stati Uniti - per porre fine alla guerra, riaprire lo Stretto di Hormuz e ridimensionare il controverso programma ... iltempo.it

Questione di tempo. L'Iran traccheggia, Trump scalpita per una rispostaDall’Iran non arrivano ancora notizie in merito al memorandum di Washington per porre fine alla guerra. Secondo Trump, dovevano essere imminenti. Ma per ... huffingtonpost.it

Questione di tempo. L'Iran traccheggia, Trump scalpita per una risposta x.com

ho comprato Etf sul Brent prima della guerra in Iran. reddit