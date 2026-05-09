Donald Trump aspetta una risposta da Teheran alla sua proposta negoziale, ma si dice preoccupato di un possibile stallo simile a quello vissuto dai presidenti precedenti. La questione riguarda le negoziazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, e il leader americano è in attesa di un segnale dalla capitale iraniana. La situazione resta in sospeso mentre si attendono sviluppi ufficiali da entrambe le parti.

Donald Trump si aspetta di ricevere a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta negoziale. "Dovrei ricevere una lettera questa sera, vedremo come va", ha dichiarato parlando con i giornalisti a Washington ieri. Siamo in un frangente in cui Trump è stanco della guerra in Iran e vuole davvero che finisca. A scriverlo è la rivista The Atlantic, sulla base di indiscrezioni raccolte tra i collaboratori di Trump. "Nonostante l'impasse negoziale, Trump è riluttante a riprendere le ostilità", hanno riferito le fonti: non vuole restare impantanato in Medio Oriente come alcuni dei suoi predecessori. C'è inquietudine per la diminuzione...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump attende la risposta di Teheran. Il retroscena: teme di restare impantanato come i predecessori

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