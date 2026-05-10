Tre figli e un autobus da guidare | la storia di Yosra mamma riminese diventata autista di Start Romagna
In occasione della Festa della Mamma, si presenta la storia di una donna che, madre di tre figli, ha deciso di intraprendere una nuova carriera come autista di autobus. Originaria di Rimini, ha scelto di lavorare per Start Romagna, passando così da mamma a professionista nel settore dei trasporti pubblici. Questa vicenda mette in luce un percorso di cambiamento e di impegno, segnato dalla volontà di affrontare sfide diverse.
La Festa della Mamma diventa anche l’occasione per raccontare storie di vita che parlano di cambiamenti e nuove strade. Come quella di Yosra Trabelsi, 35 anni, oggi autista degli autobus di Start Romagna nel bacino di Rimini. Di origini tunisine, è arrivata in Italia a soli cinque anni insieme.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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