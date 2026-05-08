Fumano a bordo di un autobus Stp | autista li rimprovera poi il malore Tre denunce

Un autista di un autobus della Stp è stato insultato e aggredito verbalmente da alcuni giovani che fumavano a bordo. Dopo avergli chiesto di spegnere le sigarette, l’autista ha accusato un malore. L’incidente ha portato alla presentazione di tre denunce da parte delle autorità competenti. La vicenda si è verificata nella città di Brindisi, dove i fatti sono stati segnalati dalle forze dell’ordine.

BRINDISI – Ha accusato un malore dopo essere stato insultato e aggredito verbalmente da un gruppo di giovani ai quali aveva semplicemente chiesto di spegnere le sigarette accese a bordo dell’autobus. È accaduto nel pomeriggio dello scorso 4 maggio su un mezzo della Stp di Brindisi, dove si sono.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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