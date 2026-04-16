La solidarietà viaggia in autobus | Start Romagna e Avis rinnovano la sfida della donazione

In queste settimane, sui mezzi di trasporto pubblico della Romagna sono tornate le locandine che invitano i passeggeri a considerare la donazione di sangue. L'iniziativa è promossa da Start Romagna e Avis, che hanno deciso di rinnovare l’attenzione su questo tema attraverso campagne visive nei mezzi di trasporto. La comunicazione si rivolge direttamente ai viaggiatori, con il messaggio di sensibilizzare sulla necessità di donare sangue.

In queste settimane, a bordo dei mezzi che viaggiano sulle strade della Romagna, sono tornate le locandine che mirano a sensibilizzare i viaggiatori sulla necessità di donare sangue. Avis Romagna e Start Romagna, infatti, hanno rinnovano anche quest’anno la collaborazione, avviata nel 2023, per.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Avis e coop "San Bernardo" insieme per la solidarietà: donazione sangue a Latiano?LATIANO - La cooperativa “San Bernardo”, in stretta sinergia con la sezione Avis di Latiano, annuncia una nuova importante iniziativa di... Via dei Poggi torna ad essere percorsa dagli autobus della linea 1 di Start RomagnaA partire da lunedì 9 febbraio gli autobus della linea 1 di Start Romagna torneranno a transitare regolarmente su via dei Poggi, nel tratto compreso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La solidarietà viaggia in autobus: Start Romagna e Avis rinnovano la sfida della donazione; Piccoli passeggeri crescono: Start Romagna sale in cattedra per insegnare le regole del bus; Start Romagna e Avis alleate nella sensibilizzazione alle donazioni di sangue. Donazioni di sangue: Start Romagna e Avis insieme per la campagna di sensibilizzazioneAvis Romagna e Start Romagna, hanno rinnovano anche quest’anno la collaborazione, avviata nel 2023, per la campagna di promozione sociale che trasforma i ... chiamamicitta.it La solidarietà di chi viaggia in ritardoMoroniDa pendolare abituale, ormai do quasi per scontato che i treni siano in ritardo o vengano cancellati. Succede così che, giorno dopo giorno, oltre agli orari, si imparino a riconoscere anche le ... ilgiorno.it Profumo d’estate e primi weekend al mare Dal 25 aprile torna lo Shuttlemare, il servizio gratuito di collegamento in bus tra centro città e lungomare! Start Romagna conferma l’impegno per la mobilità estiva di Rimini con il ritorno delle navette on-de - facebook.com facebook