Jesi è salva in A2 e crolla a Imola | playoff più lontani Il Corinaldo dopo il riposo ospita Montebianco Prato

La Jesina Calcio a 5 perde contro Imola a causa di errori difensivi nel secondo tempo. La sconfitta mette a rischio la qualificazione ai playoff, rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Imola sfrutta al massimo le occasioni offensive, portando a casa i tre punti. Nel frattempo, il Corinaldo, che riposa, aspetta di tornare in campo contro Montebianco Prato. La classifica si fa più incerta con questa partita.

Con il Corinaldo a scontare il turno di riposo, la scena in serie A2 è tutta per la Jesina Calcio a 5. Una scena che, però viene abbandonata da sconfitta, senza gol ferire: con l’ Imolese termina 6-0. La formazione jesina, già salva, crolla così a Imola, arretrando a meno due dalla zona playoff, obiettivo attuale. Sabato 28 febbraio di nuovo in campo: il Corinaldo ospita la seconda, il Montebianco Prato: in palio, con una vittoria, la matematica salvezza corinaldese; la Jesina riceve, invece il Modena Cavezzo, una sfida per un posto al sole. Risultati 18°g Imolese- Jesina 6-0, Modena Cavezzo- X Martiri 3-2, Montebianco Prato-Russi 5-3, Grifoni- Ternana 2-6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Montebianco Prato Calcio a 5 a caccia di punti sul campo dello JesiIl Montebianco Prato Calcio a 5 cerca punti sul campo dello Jesi.

Giornata negativa in A2 per Jesi e Corinaldo: arriva una doppia sconfitta dai numeri pesantiNella tredicesima giornata di serie A2, Jesina Calcio a 5 e Corinaldo hanno subito sconfitte significative.

Jesi, salva una donna sui binari della stazione dei treni: giovane pugile riceve un attestato dalla Polizia di StatoJESI - Salva una donna sui binari all’interno della stazione di Jesi: giovane pugile eroe, italiano con genitori originari della Nigeria, residente in provincia in Ancona, ha ricevuto un attestato ... corriereadriatico.it

