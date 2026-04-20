Calcio a 5 L’Italgronda si salva Il Montebianco super

Nella giornata di calcio a 5, la squadra Italgronda di Prato ha ottenuto una vittoria che le ha permesso di evitare la retrocessione, consolidando così la propria posizione in classifica. Contemporaneamente, il Montebianco Prato Calcio a 5 ha conquistato un'altra vittoria nei playoff promozione, assicurandosi il passaggio alla fase successiva della competizione. Entrambe le formazioni sono state protagoniste di risultati positivi nel campionato nazionale di futsal.

Giornata particolarmente positiva per le pratesi del futsal nazionale. L’Italgronda Futsal Prato compie l’impresa e si salva, il Montebianco Prato Calcio a 5 vince ancora e passa il turno nei playoff promozione. La copertina va alla prima squadra citata, che è riuscita a sovvertire il pronostico, che la vedeva sotto dopo il 2-5 subito all’andata. Gli uomini di Calamai al Pala Keynes hanno però saputo ribaltare la situazione vincendo 5-1, risultato che chiude la stagione e consente ai pratesi di restare ancora in serie B. Decisive le doppiette di Piccirilli e Maggini e la rete di De Stefano. Questa la formazione che è riuscita nell’impresa: Buti, Ndiaye, Cavataio, De Stefano, Della Marca, Di Maso, El Gallaf, Maggini, Pecchioli, Andrada, Piccirilli, Bruscagli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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