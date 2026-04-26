Durante un intervento televisivo, un commentatore ha espresso preoccupazione riguardo alla percezione della Costituzione come un limite per il Paese. Ha criticato l’idea di considerare la Carta costituzionale un ostacolo, sottolineando che, secondo lui, questa viene vista come un abito troppo stretto, troppo poco moderna e incapace di favorire decisioni rapide e una maggiore governabilità. Ha anche commentato le richieste di alcune figure politiche di dichiararsi antifascisti.

“ A me preoccupa che la Costituzione sia ritenuta un abito troppo stretto per il nostro Paese, perché non è abbastanza moderna, non ci consente abbastanza velocità, governabilità e decisionismo”.” Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite ad Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “Trovo ozioso continuare a chiedere a Ignazio La Russa, a Giorgia Meloni e a Italo Bocchino di dichiararsi antifascisti, perché chi glielo chiede è convinto che siano fascisti; quindi – ha aggiunto – anche se si dichiarassero antifascisti, chi glielo chiede direbbe: ‘Eh, ma è una bugia, perché voi siete dei fascisti’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Basta chiedere a La Russa e Meloni di dichiararsi antifascisti. Il problema è considerare la Costituzione un ostacolo”

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