Garlasco Chiara Poggi uccisa sul divano con due armi mezz' ora dopo colazione lotta violenta ma Alberto Stasi senza graffi

Nuove ricostruzioni sul caso Poggi indicano che la vittima sarebbe stata uccisa sul divano con due armi circa mezz'ora dopo aver fatto colazione. La scena dell'aggressione mostrerebbe tracce di una lotta violenta, anche se l’uomo accusato non presenta graffi o segni di colluttazione. Inoltre, le indagini hanno modificato l’orario dell’omicidio rispetto alle prime ipotesi.

Nuove ombre sul caso Poggi, emerge la pista dell’aggressione iniziata sul divano e cambia l'orario presunto di morte A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco è ancora al centro dell’attenzione e si arricchisce di nuove analisi medico?legali e ricostruzioni inves. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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